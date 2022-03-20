Шарль Леклер: «Феррари» сделала дубль – на большее мы и надеяться не могли»

Пилот «Феррари» подвел итоги , на котором ему удалось одержать победу, а Скудерии сделать дубль.

«Я очень рад. Мы знали, что для команды это отличная возможность и ребята просто отлично поработали, построив эту поразительную машину. Сегодня мы с Карлосом сделали дубль, на большее мы и надеяться не могли. То, что мы вернулись на вершину – это просто невероятно», – рассказал Леклер.

«Феррари» выиграла первую гонку сезона «Формулы-1»

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