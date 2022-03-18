Льюис Хэмилтон: «Я буду действовать агрессивнее в 2022 году. Увидите»

Пилот изменит подход к борьбе в 2022 году.

«Я буду действовать агрессивнее. Увидите», – заявил Хэмилтон.

По словам семикратного чемпиона «Формулы-1», это не означает, что он собирается «мстить» за спорную концовку сезона-2021.

«Это не в моем стиле. Я не собираюсь так настраиваться на сезон. Я просто постараюсь показать все, на что способен. Мне интересно, смогу ли я каким-то образом повысить свой уровень или как минимум выступать так же, как в конце прошлого года. Важно взаимодействовать с командой, и нам предстоит преодолеть множество преград. Но мне это нравится.

Я не смотрю на это с точки зрения [мести]. Думаю, я еще могу прибавить – как на трассе, так и за ее пределами. Предстоит большая работа над многообразием «Ф-1», и эту борьбу я тоже продолжу».

Новый сезон «Ф-1» будет великим. В «Мерседесе» и «Феррари» грядет драма, огромная проблема с машинами не решена, на гонку обновлений нет денег

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