Льюис Хэмилтон: «Расселл очень легко влился в «Мерседес»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон доволен взаимодействием с Джорджем Расселлом.
Расселл заменил в составе чемпионов мира Валттери Боттаса. До этого молодой британец долгое время был юниором «Мерседеса».
«Он очень легко влился в команду. Все очень похоже на то время, когда он работал с нами и наблюдал за тем, что делаю я и Валттери. Джордж всех знает, так что трудностей не возникло. Мы работаем вместе, обсуждаем настройки, все очень хорошо.
Я даже не знаю, когда мы впервые трудились вместе. Помню только, что он присутствовал на брифингах и еще до этого сезона воспринимался фактически как часть команды, как напарник. Так что никаких проблем.
Джордж – невероятно талантливый от природы и сосредоточенный пилот. Он ведет себя естественно и старается трудиться на благо команды – вот, что я вижу на данный момент. Все в «Мерседесе» довольны и работают сообща», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».
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