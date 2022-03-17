Себастьян Феттель: «Я воспринимал титул как стимул, а не как бремя – наверное, то же самое и у Ферстаппена»

Пилот уверен, что титул раскрепостит .

Лидер «Ред Булл» начнет сезон в статусе чемпиона мира. Кроме этого, Макс будет выступать под первым номером – этим правом в последний раз воспользовался Феттель.

«Насколько я помню, это придает импульс. Давление сильно снижается – здорово начинать сезон в ранге чемпиона мира. Ты выступаешь под первым номером, и это честь. Все мы хотели бы оказаться на его месте.

Я воспринимал титул как стимул, а не как бремя. Наверное, то же самое и у Макса», – приводит слова четырехкратного чемпиона «Формулы-1» PA News Agency.

Гонщик согласился с Феттелем.

«Ты начинаешь сезон с меньшим давлением, потому что уже реализовал свою мечту. Выступать становится веселее. Конечно, хочется взять второй титул, но в целом давления на Макса станет меньше», – сказал двукратный чемпион мира.

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