Джин Хаас готов временно увеличить финансирование команды «Ф-1» после разрыва контракта с Мазепиным и «Уралкалием» (Racer)

Владелец одноименной команды «Формулы-1» Джин Хаас будет вынужден на какое-то время увеличить финансирование конюшни из собственных средств.

Американский бизнесмен должен будет пойти на этот шаг в связи с разрывом контракта с и прекращением сотрудничества с компанией «Уралкалий», которая являлась титульным спонсором «Хааса».

При этом в «Уралкалии» требуют от «Хааса» возврата средств, которые компания уже перечислила на счета команды до начала сезона-2022.

По информации Racer, заранее согласился пойти на такие меры, когда дал команде «зеленый свет» на подписание контракта с , вместо того, чтобы пригласить какого-то другого гонщика, обладающего солидной спонсорской поддержкой.

Также в «Хаасе» открыты к переговорам с новыми потенциальными партнерами и находятся в поисках нового титульного спонсора.

Оказывается, отец (и спонсор) Никиты Мазепина гулял по паддоку «Ф-1» с георгиевской лентой. Таким его представил Netflix

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