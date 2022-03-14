Кевин Магнуссен: «Штайнер мне ничего не обещал, но в команде царит отличная атмосфера, мы можем чего-то добиться»

Пилот поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.

Магнуссен, который неожиданно вернулся в «Ф-1» по ходу предсезонных тестов, заменив в команде Никиту Мазепина, отметил, что руководитель «Хааса» не обещал ему машину определенного уровня и борьбы за самые высокие места.

«Штайнер ничего мне не обещал. Он лишь сказал, что команда упорно трудилась над новой машиной, помог мне получить некоторое представление о положении дел. И затем, просто пройдясь по базе и пообщавшись с сотрудниками команды, я просто почувствовал эту атмосферу.

Посмотрим. Не думаю, что в этом году мы будем бороться за чемпионат, но в команде царит очень хорошая атмосфера. Ты чувствуешь, что вы можете добиться чего-то хорошего. Но посмотрим, что получится в итоге.

Ожидания команды под контролем. Мы знаем, что не стоит думать о том, как мы выедем на трассу и разобьем соперников. Но здорово видеть в команде улыбки на лицах людей. Видеть, как все с нетерпением ждут начала сезона, и что мы не боимся выехать на трассу в страхе опозориться, потому что команда сейчас в хорошей форме», – рассказал Магнуссен.

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