Ландо Норрис: «Макларену» нужно быть готовым к борьбе с «Хаасом» – и в квалификациях, и в гонках»

Пилот подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне и поделился мнением о расстановке сил перед стартом чемпионата.

Норрис считает, что борьбу за лидерство поведут «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес», а все остальные команды находятся на одну ступень ниже.

«Я бы сказал, что в данный момент есть три команды, которые смотрятся быстрее других. В то время как разница между всеми остальными командами совсем невелика – начиная с «Макларена», и заканчивая .

На тестах даже «Хаас» смотрелся очень хорошо, что можно считать сюрпризом, учитывая то, насколько далеко позади они были в прошлом сезоне. Так что их прогресс на данный момент действительно впечатляет.

Думаю, даже нам нужно быть готовыми к борьбе с «Хаасом» на трассе – и в гонках, и в квалификациях. Так что посмотрим, что случится на первом Гран-при.

Для нас же тесты сложились посредственно, могло быть намного лучше. Все прошло не слишком гладко, проблемы с тормозами осложнили нам жизнь. Мы могли тренироваться на короткой дистанции – и понять, как работают свежие шины. Но вот поработать с полными баками и на изношенных шинах не получилось, у нас просто не было такой возможности», – рассказал Норрис.

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