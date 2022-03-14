Кристиан Хорнер: «Война зеркал точно не нужна. Команды «Ф-1» обсудят решения «Мерседеса»

Команды «Формулы-1» должны обсудить инновационные зеркала «Мерседеса».

На тестах в Бахрейне немецкая команда использовала необычные зеркала с закрылками.

Как сообщил руководитель «Ред Булл» , вопрос о зеркалах заднего вида «Мерседеса» планируется поднять на заседании Технического консультационного комитета (TAC) «Ф-1», который пройдет во вторник 15 марта.

«Война зеркал точно не нужна. В последние десять лет было так много разговоров о функциональности зеркал, могут ли они быть крыльями или нет. Уверен, что на заседании TAC этот вопрос, пожалуй, будет поставлен и обговорен», – заявил Хорнер.

Руководитель «Феррари» также отмечал, что зеркала могут со временем превратиться в «космические корабли», если не принять меры.

Издание Autosport не рассчитывает на то, что «Мерседес» вынудят менять дизайн зеркал. В то же время не исключено, что соответствующие пункты регламента изменят к 2023 году, чтобы избежать усложнения зеркал. Как заявил Николас Томбасис, отвечающий в ФИА за «формульные» серии, в данный момент правила не запрещают использование таких структур.

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