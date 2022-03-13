Кевин Магнуссен о новом «Хаасе»: «На второй день тестов потренировали квалификацию – очень быстрая машина»

Пилот «Хааса» поделился впечатлениями от выступлений на предсезонных тестах в Бахрейне.

Магнуссен неожиданно вернулся в «Формулу-1» в разгар предсезонной подготовки после того, как в «Хаасе» решили прекратить сотрудничество с Никитой Мазепиным и разорвали контракты и с самим гонщиком, и с компанией «Уралкалий».

«Я полтора года не сидел за рулем болида «Формулы-1». Так что очень классно вернуться сюда и оказаться за рулем настолько быстрой машины. На второй день тестов мы немного потренировали квалификацию и ощущения были отличными, очень быстрая машина!

Я думал, что окажусь медленнее, хотя должен признать, что мне еще только предстоит разобраться в новых правилах, ведь до этого я о них ничего не знал.

Я ждал, что окажусь намного медленнее. А время круга, который я проехал в пятницу вечером, оказалось всего на 0,8 секунды медленнее, чем результат Мика Шумахера в прошлогодней квалификации в Бахрейне. Так что я оказался хотя бы не сильно медленнее прошлогоднего «Хааса». Как бы то ни было, возможность снова управлять болидом «Формулы-1» – это очень классно», – рассказал Магнуссен.

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