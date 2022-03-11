На болиде Латифи загорелись тормоза – второй день тестов остановлен красными флагами

Пилот был вынужден досрочно завершить выступления по ходу утренней сессии второго дня тестов в Бахрейне.

На болиде Латифи произошло возгорание тормозов. Канадец попытался добраться до боксов, но не сумел этого сделать и был вынужден остановить машину на обочине. После чего вместе с маршалами постарался потушить возгорание.

Сессия была временно остановлена красными флагами.

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