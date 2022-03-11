На болиде Латифи загорелись тормоза – второй день тестов остановлен красными флагами

Пилот «Уильямса» Николас Латифи был вынужден досрочно завершить выступления по ходу утренней сессии второго дня тестов в Бахрейне.
На болиде Латифи произошло возгорание тормозов. Канадец попытался добраться до боксов, но не сумел этого сделать и был вынужден остановить машину на обочине. После чего вместе с маршалами постарался потушить возгорание.
Сессия была временно остановлена красными флагами.
«Мерседес» взорвал тесты «Ф-1» невиданным болидом без понтонов. Это революция
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram