Гельмут Марко о результатах тестов: «Ред Булл» точно не отстает от «Мерседеса» на полсекунды»

Советник призвал не делать выводы о скорости команд по результатам первых предсезонных тестов, которые прошли в Барселоне.

«Мы пока далеки от того, чтобы достичь отметки минимального веса болида, также команда еще подготовит новые детали.

Мы точно не отстаем от «Мерседеса» на полсекунды. На тестах мы работали с жесткими составами шин, а в «Мерседесе» использовали шины на два состава мягче. Я с нетерпением жду начала следующих предсезонных тестов в Бахрейне», – рассказал Марко.

Гонка «носов» в «Ф-1»: у «Мерседеса», «Феррари» и «Альфа Таури» – длиннейшие, у «Макларена» – очень короткий с редким креплением

Революционные болиды «Ф-1» по нраву гонщикам: проще преследовать. Но есть и проблемы – с обзором и атаками на прямых

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram