Тото Вольфф об уходе Мазепина: «Никита достоин места в «Ф-1». У меня двойственные чувства»

Тото Вольфф считает, что мог сохранить место в «Ф-1».

В то же время исполнительный директор понимает сложность ситуации, в которой оказался . разрешила спортсменам из России выступать при соблюдении определенных условий, но «Хаас» разорвал контракт с Мазепиным.

«У меня двойственные чувства, потому что Никита сам по себе достоин места в «Формуле-1», пилотировать он умеет. Мы видим, что какие-то спортивные лиги разрешили выступать атлетам из России, другие поступили строже. Думаю, что для спортсменов это сложная ситуация, но можно понять, почему вводятся жесткие санкции», – рассказал Вольфф Bloomberg TV.

Тото поделился личным отношением к происходящему на Украине:

«Я австриец, и Вена всего в 400 километрах от Украины. «Формула-1» и спорт в этом смысле абсолютно не важны. Мы решили не гоняться в Сочи, и заняла твердую позицию. Сегодня это тема номер один, и она позволяет по-другому взглянуть на маленькие разногласия, которые случаются в спорте. Есть гораздо более серьезные вещи.

У нас в команде есть украинцы и русские, и, конечно, это тяжелая ситуация для тех, чьи семьи сейчас там. Мы живем в трудные времена. Я вырос в Вене с родителями славянского происхождения, поэтому воспринимаю происходящее близко к сердцу».

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