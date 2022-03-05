Джолион Палмер: «Ред Булл» больше остальных скрывает скорость – стоит последить за ними в Бахрейне»

Джолион Палмер оценил форму после тестов в Барселоне.

«Спокойный старт для «Ред Булл». В первый день пилотировал, как казалось, очень тяжелую, но стабильную машину. В заключительный день появились проблески скорости – Ферстаппен ехал примерно в том же темпе, что и на , или чуть быстрее, пока Расселл не поставил «софт».

Для Серхио Переса тесты сложились чуть тяжелее, он потерял время из-за проблемы с коробкой передач. Но заезды в Барселоне он заканчивал в хорошем настроении, так как провел чистую сессию в последний день.

Похоже, команда в неплохом положении. Даже сами они говорят, что из машины можно извлечь гораздо больше. Я бы сказал, что «Ред Булл» больше остальных скрывает свою скорость, так что стоит последить за ними в Бахрейне», – считает эксперт и бывший пилот «Формулы-1».

Палмер также выделил успехи «Феррари» и «Мерседеса»:

«Для тесты прошли очень гладко. Механических проблем практически не было, оба пилота показали скорость и чувствовали себя уверенно, что подтверждают и времена на круге.

У «Мерседеса», похоже, дела идут хорошо. В прошлом году в Бахрейне, когда машина порой казалось неуправляемой, нельзя было так сказать. Проблема с «подскакиваем» болида, от которой страдали все команды, особенно сказывалась на «Мерседесе» в первый день. К концу тестов ситуация, похоже, улучшилась, как и скорость».

Тесты в Бахрейне пройдут с 10 по 12 марта.

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

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