Звезда MotoGP Марк Маркес о ситуации на Украине: «Поддержки спортсменов недостаточно. Более влиятельные люди обязаны это остановить»

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес высказался о ситуации на Украине.

«Многие вещи мне трудно понять. Не знаю, как в 2022 году мы оказались в такой ситуации, и как вы видите, все мы в MotoGP против конфликта. Я не понимаю, как мы до этого дошли, и не понимаю, как это остановить.

Мы можем лишь сказать, что поддерживаем все этих людей, семьи, детей, которые страдают. Но этого недостаточно. Есть люди, которые гораздо влиятельнее нас, и они обязаны это остановить», – сказал гонщик .

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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