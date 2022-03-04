Гельмут Марко о новом контракте Ферстаппена: «Такая длительность соглашения говорит о том, насколько высоко мы ценим Макса»

Советник «Ред Булл» прокомментировал подписание нового контракта с .

По условиям нового соглашения контракт Ферстаппена с «Ред Булл» будет действовать еще семь лет – до конца сезона-2028. По сообщению ряда изданий, Ферстаппен по условиям нового контракта будет зарабатывать от $40 до 55 млн в год.

«Я не будут говорить о цифрах. Могу лишь сказать, что обе стороны довольны условиями контракта и рады продолжить сотрудничество.

В то время как такая длительность соглашения говорит о том, насколько высоко мы ценим Макса. Поскольку обычно «Ред Булл» не заключает настолько длительные контракты. Как не секрет и то, что в «Ред Булл» мы очень ценим характер гонщика», – рассказал Марко.

Контракт Ферстаппена с «Ред Булл» подписан по схеме 3+2, зарплата достигнет $55 млн к 2027 году (It.motorsport)

Новый контракт Ферстаппена – второй по щедрости в истории «Ф-1». Больше было только у Райкконена: $51 млн против $44 млн Макса

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