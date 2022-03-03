Сидоркова не выступит на тестах Серии W

Российская гонщица не примет участия в тестах Серии W в марте.

Сидоркова входила в изначальный список участниц тестов. Представитель серии отметил, что решение о том, будет ли Ирина выступать в гонках сезона-2022, еще не принято.

18-летняя гонщица проехала пять гонок в Серии W в 2021 году и завоевала один подиум.

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