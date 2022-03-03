Ферстаппен стал пятым пилотом «Ф-1», определившимся со своим будущим после 2023 года

подписал контракт с «Ред Булл» до конца 2028 года.

Предыдущее соглашение действовало до сезона-2023. Таким образом, четвертая часть пелотона на 2024 год уже известна. Ранее долгосрочные контракты подписали Шарль Леклер («Феррари»), Ландо Норрис ( ), Эстебан Окон («Альпин») и Валттери Боттас («Альфа Ромео»). Еще несколько гонщиков останутся в своих командах как минимум до конца сезона-2023.

Контракты в «Формуле-1», действующие в 2023-2028 годах

: (до конца 2023 года), Джордж Расселл (многолетний контракт)

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (2028)

: Шарль Леклер (2024)

«Макларен»: Ландо Норрис (2025), Даниэль Риккардо (2023)

«Альпин»: Эстебан Окон (2024)

«Альфа Ромео»: Валттери Боттас (2024)

Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до 2028 года

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