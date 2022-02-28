Карлос Сайнс: «Новые шины «Пирелли» меньше страдают от перегрева и износа»

Пилот «Феррари» считает, что новые шины будут позволять гонщикам сильнее атаковать за счет большей устойчивости к перегреву и износу.

«Возможно, я воодушевлен чуть больше других, потому что в прошлом году участвовал в большом количестве тестов новых шин. Кажется, в общей сложности я провел три или четыре полноценных тестовых дня, работая с новыми составами шин. И есть ощущение, что они хорошо подходят болидам нового поколения.

В сравнении с прошлогодней резиной новые шины, как кажется, позволяют вам атаковать немного сильнее – потому что, вероятно, чуть меньше страдают от перегрева и износа. Да, новые шины все равно перегреваются и изнашиваются, но если говорить о процентном соотношении, мне кажется, что ситуация улучшилась. Так что работа, которую в «Пирелли» проделали в прошлом году, начинает приносить плоды», – рассказал Сайнс.

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