Макс Ферстаппен: «Преследовать соперников стало проще – больше нее происходит внезапной потери прижимной силы»

Пилот «Ред Булл» поделился впечатлениями от особенностей поведения новых болидов «Формулы-1» на предсезонных тестах в Барселоне.

«Новые машины стали тяжелее предыдущих, жестче в плане управления. Но для меня это не так важно. Управлять новым болидом интересно, это какой-то новый опыт. Мы еще только учимся, узнаем о возможностях машины, но досадно то, что вес болидов продолжает увеличиваться. В медленных поворотах машина стала чуть менее подвижной, хотя в скоростных поворотах у нее неплохой баланс.

Что касается преследования, то я пробовал сидеть на хвосте у нескольких машин соперников – и да, преследовать другую машину стало несколько проще. Во время преследования больше не происходит внезапной потери прижимной силы или внезапного возникновения недостаточной или избыточной поворачиваемости.

Тем не менее, я не ожидал, что проблема полностью исчезнет, и что в самое короткое время мы сможем вплотную преследовать другие машины. Да, в «Формуле-1» все равно очень высокие скорости, но теперь, по крайней мере, машины стало проще контролировать.

Другой момент – это большие колеса, из-за чего немного ухудшился обзор из кокпита. Да, на этой трассе в Барселоне все нормально, но вот на городских трассах будет непросто», – рассказал Ферстаппен.

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