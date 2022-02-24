Тренер, работавший с Райкконеном с 2002 года, начал сотрудничать с Феттелем

Бывший тренер чемпиона «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконена Марк Арнелл начал работать с пилотом .

Арнелл был тренером Райкконена с 2002 по 2021 год – на протяжении почти всей карьеры финна. По окончании прошлого сезона Кими покинул «Ф-1».

Специалист будет тренировать Феттеля в паре с Антти Контсасом.

«Я много лет знаю Себа, мы все вместе четыре года работали в . Между нами всегда было взаимное уважение и дружба. Очень рад, что мы теперь будем тренироваться вместе», – написал Арнелл в инстаграме.

«Эксперт в удовольствиях – с чем остальные в «Ф-1» не справляются». Райкконен – глазами друга (и менеджера личной команды Кими)

Первый болид новой «Ф-1» на трассе! Машина Феттеля стала живее и ярче, хоть и потеряла в элегантности

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram