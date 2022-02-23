Ромен Грожан о недовольстве болельщиков финалом Гран-при Абу-Даби: «Формула-1» вообще не очень честный вид спорта»

Бывший пилот «Формулы-1» , ныне выступающий в «Индикаре», поделился мнением об изменениях, сделанных в структуре работы дирекции гонки, и недовольстве многих болельщиков результатом прошлогоднего Гран-при Абу-Даби.

«Я правда сочувствовал после -Даби. Да, для зрителей такой последний круг был невероятно интересным. И да, все сложилось не слишком честно и справедливо. Но разве на самом деле справедлива?

Спорт должен быть честным и справедливым – в том смысле, что у всех должны быть равные шансы. Но выступая за «Уильямс» или «Хаас» ваши шансы будут не такими, как в «Мерседесе» или «Ред Булл». Да, сейчас все говорят, что это было несправедливо – ну, ребята, «Формула-1» вообще не очень справедливый вид спорта.

Я гонялся в «Формуле-1» около десяти лет, оказывался за рулем очень неплохих машин, пару раз был очень близок к победе в Гран-при. Но в последние годы у меня не было вообще никаких шансов не то что выигрывать гонки, но даже попасть на подиум. Это ведь тоже нечестно, ведь ты точно так же упорно тренируешься, как и все остальные, но в твоем распоряжении просто нет таких же инструментов.

Что касается окончания гонки и возможного решения проблемы? Может быть, «Формуле-1» стоит просто запрещать заезжать в боксы во время нахождения на трассе машины безопасности – как это делается у нас, в «Индикаре». Тогда одному пилоту будет сложно получить преимущество над другим. Возможно, это может стать решением», – рассказал Грожан.

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