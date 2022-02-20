Маттиа Бинотто: «В новом сезоне для «Феррари» будет важно вернуться на конкурентоспособный уровень»

Руководитель «Феррари» поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту сезона-2022, учитывая то, что при смене регламента у Скудерии будет наилучший за последние годы шанс выстрелить и выиграть чемпионский титул.

«Мне кажется, что работа под давлением – это умение сохранять концентрацию на том, чем мы заняты. Мне кажется, что мы настолько сильно заняты ежедневной работой – развитием болида, улучшением его дизайна, стремлении улучшить его работу, – что мы даже не расцениваем это как давление.

Именно такой способ я выбрал для себя, так что я сосредоточен на своей работе, которую должен выполнять вместе со всей командой. Чувствую ли я при этом ответственность? Безусловно.

Я считаю, что в новом сезоне для нас будет важно вернуться на хороший уровень, вновь стать действительно конкурентоспособными. На протяжении довольно долгого времени мы говорили о том, что сезон-2022 будет нашей лучшей возможностью вновь стать конкурентоспособными, и я думаю, что мы вложили очень много сил в разработку нового болида. И, честно говоря, как я вижу эту картину, я могу гордиться усилиями команды – тем, насколько сплоченно мы действовали, сколько сил мы вложили в этот проект.

Так что в данный момент я не рассматриваю варианты того, что новый сезон может обернуться провалом. Потому что не считаю это правильным. Мы просто сосредоточены на том, чтобы показать свой максимум, поднять свой уровень и постараться хорошо начать сезон», – рассказал Бинотто.

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