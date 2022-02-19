Онборд первого круга Хэмилтона на «Мерседесе» 2022 года

«Мерседес» опубликовал онборд первого круга Льюиса Хэмилтона за рулем W13.
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Обладатели Кубка конструкторов протестировали новую машину на автодроме «Сильверстоун» в рамках съемочного дня. Напарником Льюиса в 2022 году будет Джордж Расселл.
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