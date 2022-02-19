Онборд первого круга Хэмилтона на «Мерседесе» 2022 года

«Мерседес» опубликовал онборд первого круга за рулем W13.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@mercedesamgf1)

Обладатели Кубка конструкторов протестировали новую машину на автодроме в рамках съемочного дня. Напарником Льюиса в 2022 году будет .

Главное в новом «Мерседесе» для «Ф-1»: меганизкий нос, уникальное волнистое днище, крошечные радиаторы

«Мерседес» больше не черный: превосходство серебряной ливреи подчеркнула стильная волна, но соперники все равно оригинальнее

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