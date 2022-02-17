Ферстаппен и Перес провели обкатку болида «Ред Булл» в Сильверстоуне (De Telegraaf)

«Ред Булл» провел съемочный день в Сильверстоуне, передает De Telegraaf.
Команда не сообщала о проведении заездов и не делилась фотографиями. По информации нидерландского издания, за рулем болида 2022 года поработали оба гонщика – Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Также появлялись слухи, что в Сильверстоуне «Ред Булл» работает в камуфляжной ливрее и якобы тестирует переднее антикрыло «уникальной формы».
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