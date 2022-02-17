Ферстаппен и Перес провели обкатку болида «Ред Булл» в Сильверстоуне (De Telegraaf)

«Ред Булл» провел съемочный день в , передает De Telegraaf.

Команда не сообщала о проведении заездов и не делилась фотографиями. По информации нидерландского издания, за рулем болида 2022 года поработали оба гонщика – и .

Также появлялись слухи, что в Сильверстоуне «Ред Булл» работает в камуфляжной ливрее и якобы тестирует переднее антикрыло «уникальной формы».

Презентация «Ред Булл» – фэйк: показали не болид «Ф-1», а муляж без тормозов. И назвали это «прототипом»

Главная фишка новой машины-сестры «Ред Булл» – система охлаждения. Намек на превосходство над «Мерседесом»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram