Росс Браун: «Болиды-2021 с высоким углом наклона смотрелись по-дурацки – как будто садились на нос, а задница болталась в воздухе»

Спортивный директор «Формулы-1» сравнил машины 2022 года с болидами предыдущего поколения.

«Они выглядят здорово – думаю, фанатам понравится. Тот факт, что теперь машины посажены чуть ниже… Те болиды с высоким углом наклона смотрелись немного по-дурацки – как будто садились на нос, а задница болталась в воздухе. Гоночная машина точно не должна так выглядеть. Я считаю, что новые болиды гораздо симпатичнее на трассе.

Здорово, что мы видим различия между командами. Когда был выпущен регламент, люди жаловались, что машины станут одинаковыми. Мы в это не верили – и оказалось, что все не так.

Честно признаюсь: мне нужно увидеть болиды вживую, чтобы составить впечатление. Я приеду в Барселону на первые тесты, а в Бахрейне, пожалуй, мы гораздо лучше поймем, как выглядят машины. Но разнообразие обнадеживает», – отметил Браун.

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