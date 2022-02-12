«Макларен» запланировал обкатку болида 2022 года перед тестами в Барселоне

«Макларен» собирается впервые опробовать машину 2022 года на трассе перед предсезонными тестами в Барселоне, которые состоятся 23-25 февраля.

«Как и, наверное, все другие команды, мы тоже собираемся провести съемочный день непосредственно перед стартом тестов в Барселоне. Таков наш план. На следующей неделе предстоит сделать многое, чтобы подготовиться к обкатке. Но команда прекрасно работает, и я абсолютно уверен, что мы будем готовы», – заявил руководитель «Макларена» .

«Макларен» показал болид 2022 года

«Астон Мартин» тестирует болид 2022 года в рамках съемочного дня на «Сильверстоуне»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram