«Мерседес» на 13% превзошел цель по набору сотрудников из недопредставленных групп в 2021-м

За первый год действия программы «Мерседеса» Accelerate 25 количество сотрудников из недопредставленных групп значительно увеличилось.

В конце 2020 года команда «Формулы-1» объявила о запуске пятилетней инициативы, в рамках которой планировалось нанимать как минимум 25 процентов новых специалистов из недопредставленных групп населения. В 2021-м этот показатель составил 38 процентов.

В результате общая доля женщин в «Мерседесе» выросла с 12 до 14 процентов, доля этнических меньшинств – с 3 до 6.

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