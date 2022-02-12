Сергей Сироткин: «Хэмилтон точно не опередит Ферстаппена в машине Макса – и наоборот»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, в чем разница между стилями и .

Гонщик «Мерседеса» превосходит соперников на входе в повороты:

«Если говорить о контроле тормозов, руля и перераспределения веса на входе в повороты, Льюис – однозначный номер один на решетке. Такой талант позволяет ему сохранять больше скорости в начале и отыгрывать время, поскольку он быстрее проезжает среднюю часть поворота. За счет того, что он так здорово контролирует положение руля, он может лучше располагать машину и на выходе. Хотя я не считаю, что Льюис – сильнейший пилот в плане заключительной фазы поворотов. Тем не менее, Льюис может выиграть гораздо больше времени на входе, чем потенциально проиграет гонщику с лучшим выходом.

Стиль Льюиса хорошо работает в медленных и среднескоростных поворотах, когда нужно довольно сильно давить на педаль тормоза, а также в длинных поворотах. Он здорово контролирует тормозное усилие, а в трудных условиях выигрывает еще больше времени.

С другой стороны, его слабость в том, что он не обязательно хорош в быстрых связках, потому что не использует трассу полностью – по крайней мере в сравнении с Максом».

Чемпион мира из «Ред Булл» пилотирует совсем по-другому:

«Может, это странно звучит, но Макс действует противоположным образом и использует каждый миллиметр трассы – и на входе, и на выходе, «спрямляя» угол. Ему подходят среднескоростные и быстрые повороты – в каком-то смысле более короткие, а также быстрые связки. Как и Льюис, Макс очень хорош на жестких торможениях в конце прямых.

Различия в стилях приводят к тому, что Льюис и Макс используют немного разные настройки, выдвигают разные требования к машине. Думаю, если посадить Льюиса в болид Макса, он точно не окажется быстрее. И наоборот».

Сироткин предположил, что машины нового поколения лучше подойдут Льюису:

«Они должны быть медленнее в поворотах, то есть жать на тормоз нужно будет дольше. Торможение займет большую долю круга в сравнении с прошлым годом. Это на руку Хэмилтону. Никто не знает точно, как проявят себя машины, но тот факт, что в теории пилотировать будет чуть труднее, выгодно Хэмилтону, поскольку он очень хорошо контролирует баланс».

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