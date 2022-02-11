Педро де ла Роса: «Макларен» сделал предложение Алонсо в конце 2005 года – Деннис хотел сделать это до того, как Фернандо станет чемпионом»

Бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса рассказал, как помогал «Макларену» уговорить на переход его соотечественника Фернандо Алонсо.

Экс-босс «Макларена» решил сделать Алонсо предложение о переходе в конце сезона-2005, при этом контракт с «Маклареном» вступал бы в действие только с 2007 года.

«Я должен признаться, что еще до начала Гран-при Бразилии 2005 года мы сделали Фернандо предложение о переходе на сезон-2007.

Рон Деннис позвонил мне и сказал: «Педро, я хочу чтобы ты предложил Фернандо перейти к нам в 2007 году. Поскольку я знаю, что на следующий (2006-й) год у него уже есть контракт.

Я ответил: «Хорошо, я все сделаю в понедельник». А Рон сказал: «Нет, Педро, ты меня не понял, это нужно сделать до того, как Алонсо станет чемпионом мира. Я хочу, чтобы он знал о нашем интересе до того, как станет чемпионом. Потому что в ранге чемпиона его будут хотеть заполучить все.

На что я ответил Рону, что у меня нет номера Фернандо. Ведь тогда мы были соперниками, а не друзьями.

Мне кажется, что в итоге мы подружились именно из-за этой ситуации. Я, будучи резервным пилотом команды, предложил Фернандо перейти в «Макларен», хотя я и сам хотел заполучить место призового пилота. И мне кажется, что в тот момент для Фернандо было очень важно получить предложение от такой команды, как , – рассказал де ла Роса.

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