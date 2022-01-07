«Хотел убить верблюда, вызвавшего аварию, но в Саудовской Аравии они ценятся выше женщин». Петруччи о победе на этапе «Дакара»

Гонщик рассказал о проблемах на пути к дебютной победе на этапе ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии.

Петруччи стал первым экс-гонщиком MotoGP, выигравшим этап «Дакара»

Петруччи попал в аварию, когда пытался избежать столкновения с верблюдом.

«Мне так повезло, что я не получил травму. Мне хотелось убить этого верблюда, который оказался за поворотом. Я хотел убить его, но здесь верблюды ценятся выше женщин. Думаю, у меня возникли бы проблемы. К тому же он довольно большой, верблюд. Я представлял, что они меньше, но нет.

Авария получилась довольно серьезной, байк достаточно сильно прокатило. Я думал о верблюде и говорил себе: «Ладно, нужно добраться до финиша». А еще у меня возникли трудности со штанами – они порвались, и приходилось их подтягивать», – сообщил бывший гонщик MotoGP.

Кроме этого, после первого инцидента итальянец ударился лодыжкой, перелом которой он получил до ралли.

Петруччи заявил, что «плакал как ребенок», когда узнал о победе.

«У меня нет слов, правда. Когда я был молодым, то всегда хотел сотворить историю в автоспорте. Сегодня я это сделал – я единственный человек, который выигрывал гонку MotoGP и этап «Дакара». Я очень счастлив», – сказал пилот после финиша пятого этапа.

Звездный мотогонощик приехал на «Дакар» с переломом, потерял в пустыне права с паспортом и сломал байк. Но не сдался – и выиграл этап

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram