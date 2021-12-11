Райкконен завершил карьеру в «Формуле-1»

провел свою последнюю гонку в «Формуле-1».

Гран-при Абу-Даби завершился для финна сходом по техническим причинам.

Райкконен сошел в своей последней гонке в «Формуле-1»

Райкконен – чемпион мира 2007 года в составе . Его титул стал последним на данный момент для Скудерии. Кими дважды становился вице-чемпионом и три раза завершал чемпионаты на третьей позиции.

Кими дебютировал в «Ф-1» в 2001 году и является самым опытным гонщиком в истории чемпионата – Гран-при Абу-Даби стал для него 350-м. 42-летний финн провел в «Ф-1» 19 сезонов (столько же у Рубенса Баррикелло и – это рекорд чемпионата), выиграл 21 гонку, завоевал 18 поулов и 103 раза заезжал на подиум.

Райкконен выступал за «Заубер», , «Феррари», «Лотус» и «Альфа Ромео». Его напарник по «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци также покидает «Ф-1». В 2022 году швейцарскую команду будут представлять и Чжоу Гуаньюй.

Кими Райкконену – 42! А здесь – 18 текстов о фэйлах последнего сезона, пьянках и легендарных моментах (их хватит и на сериал)

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