Мазепин пропустит Гран-при Абу-Даби из-за положительного теста на COVID-19

Теги Формула-1 Хаас Никита Мазепин коронавирус Авто

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин не выступит на Гран-при Абу-Даби.

Команда сообщила, что Мазепин сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Таким образом, сезон-2021 для российского пилота завершен.

«Привет всем! Вынужден сообщить, что у меня положительный тест на COVID. Я чувствую себя абсолютно нормально, но не смогу сегодня гоняться.

Желаю всем своим коллегам фантастического завершения сезона и посылаю каждому благодарность и любовь за поддержку», – написал Никита в твиттере.

В квалификации Никита показал худшее время и должен был стартовать 20-м.

Команду Мазепина поймали на глупом фотошопе – криво вклеила владельца на общем фото в честь финала «Ф-1». Пришлось отшучиваться

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