Претенденты на титул «Ф-1» начнут финальную гонку сезона с равным количеством очков впервые с 1974 года

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разыграют титул «Формулы-1» в ближайшие выходные – на Гран-при Абу-Даби 12 декабря.
Пилоты подходят к заключительному этапу с равным количеством очков – у обоих соперников по 369,5 очка. Ферстаппен находится на первой строчке благодаря большему количеству побед.
В последний раз подобная ситуация возникла в 1974 году: перед Гран-при США по 52 очка было у пилота «Макларена» Эмерсона Фиттипальди и Клея Регаццони из «Феррари». Фиттипальди завершил последнюю гонку сезона четвертым и выиграл титул, Регаццони финишировал 11-м.
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