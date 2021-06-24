А что кроме Евро-2020? «Формула-1» дебютирует в Питере, «Тампа» второй год подряд в финале, еще один чемпион Bellator из России

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости пятницы из мира другого спорта:

1. 🏒 «Тампа» забила один гол – и этого хватило для победы в седьмом матче серии с «Айлендерс» (4-3). Василевский сделал 5-й шатаут в плей-офф за карьеру. Он повторил рекорд «Тампы» Хабибулина и Бишопа.

Нас ждет мощный финал «Тампа» – «Монреаль». Канадцы начнут финальную серию Кубка Стэнли в гостях. Первый матч – утром во вторник.

2. 🏀 Плей-офф НБА: «Милуоки» разгромил «Атланту» во 2-м матче и сравнял счет в серии (1-1).

Желько Обрадович возвращается в баскетбол – подписал трехлетний контракт с «Партизаном».

Иффе Лундберг не хочет оставаться в ЦСКА, его манит НБА.

Дмитрий Кулагин тоже возвращается в баскетбол – после отпуска длиной в год подписался с «Зенитом».

Скотти Пиппен рекламирует бурбон с помощью нетривиальных высказываний. Например: «Я не вышел на площадку, когда Джексон доверил решающий бросок Кукочу, потому что это был расистский ход».

4. 🎾 На стартующем в понедельник «Уимблдоне» прошла жеребьевка. Даниил Медведев попал в четверть с Роджером Федерером, а Андрей Рублев – с Новаком Джоковичем. У женщин финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова идет на Серену Уильямс. А действующая чемпионка Симона Халеп снялась с турнира.

Медведев на этой неделе играет на Мальорке и в пятницу вышел в финал. Это будет его третий решающий матч в 2021-м и первый в карьере – на траве. Отличная подготовка к «Уимблдону».

5. 🏎️ Босс «Формулы-1» официально подтвердил перенос Гран-при России из Сочи в Петербург. Гонка пройдет в 2023 году.

В это же время на Гран-при Австрии Боттас глупо ошибся в практике перед Гран-при Штирии и получил штраф.

А «Ред Булл» продолжает негодовать из-за замедления пит-стопов.

6. 🥊 Российский боец UFC Александр Волков готов к поединку против Сирила Гана: вчера прошло взвешивание, на котором Александр оказался тяжелее соперника на 9 кг, а потом бойцы провели дуэль взглядов.

Валентин Молдавский – новый чемпион Bellator! Боец из команды Федора Емельяненко завоевал временный титул, победив американца Тимоти Джонсона единогласным решением судей. Полноценный пояс тяжелого веса у Райана Бейдера, но он задействован в Гран-при полутяжеловесов.

7. 💵 Чемпионка Рио-2016 по гандболу Владлена Бобровникова объяснила свое высказывание про зарплаты российских футболистов. Вспомнила и о визите Филиппа Киркорова на сборы.

8. 🤸‍♂️Михаил Акименко и Илья Иванюк зарубились на предолимпийском чемпионате России по легкой атлетике. С результатом 2,33 победил Акименко.

9. 🏐Женская сборная США по волейболу выиграла Лигу наций. В финале американки обыграли Бразилию (3-1), бронза – у Турции.

10. 🏄‍♀️Алина Загитова попробовала себя в вейкбординге. Кажется, олимпийской чемпионке очень понравилось.