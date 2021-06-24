Жеребьевка «Уимблдона». Касаткина стартует матчем с Циг, Самсонова – с Канепи, Павлюченкова попала в четверть с Сереной

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В Лондоне прошла жеребьевка третьего «Большого шлема» сезона – «Уимблдона». В женской сетке сыграют 12 россиянок.

В верхней четверти из топ-сеяных оказались Эшли Барти (1) и Бьянка Андрееску (5). Австралийка на старте сыграет с Карлой Суарес Наварро, канадка – с Ализе Корне.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (12) начнет матчем с Катериной Козловой, Дарья Касаткина (31) – с Патрицией-Марией Циг. Анна Блинкова встретится с Тимеа Бабош, чемпионка «Ролан Гаррос» Барбора Крейчикова (14) – с Кларой Таусон.

Во вторую четверть попали Элина Свитолина (3) и Серена Уильямс (6). Украинка стартует против Элисон ван Эйтванк, а 23-кратная чемпионка ТБШ встретится с Александрой Саснович.

В этой же четверти финалистка РГ Анастасия Павлюченкова (16) в первом круге сыграет с Аной Богдан. Чемпионка-2018 Анжелик Кербер (25) поборется с Ниной Стоянович, Елена Веснина – с Мартиной Тревисан.

В третьей четверти посеяны София Кенин (4) и Каролина Плишкова (8). Кенин начнет турнир матчем против квалифаера, а Плишкова – против полуфиналистки РГ Тамары Зиданшек.

Двукратная чемпионка Петра Квитова (10) попала на Слоун Стивенс. Анастасия Потапова – на Донну Векич. Чемпионка Берлина Людмила Самсонова (WC) поборется с Кайей Канепи, Вероника Кудерметова (29) – с Викторией Голубич.

В нижней четверти выступят Арина Соболенко (2) и Ига Швентек (7). Белоруска сыграет с одной из победительниц квалификации, а полька стартует против Су-Вэй Се.

Чемпионка-2017 Гарбинье Мугуруса (11) встретится с Фионой Ферро, Екатерина Александрова (32) – с Лаурой Зигемунд. Вера Звонарева начнет матчем с Мари Бузковой и во втором круге может сыграть со Швентек, Светлана Кузнецова встретится с квалифаером.

Варвара Грачева попала на Петру Мартич (26), Елена Рыбакина (18) – на Кристину Младенович.

Полностью сетка здесь.

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