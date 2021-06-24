Жеребьевка «Уимблдона». Медведев и Федерер попали в одну четверть сетки, Джокович стартует матчем против Дрэйпера

В Лондоне прошла жеребьевка мужского «Уимблдона».

Даниил Медведев (2) и Роджер Федерер (6) попали в одну – последнюю – четверть сетки. Первая ракетка России сыграет с Яном-Леннардом Штруффом, а восьмикратный чемпион – с Адрианом Маннарино.

Там же финалист-2017 Марин Чилич (32) встретится с Сальваторе Карузо, Хуберт Хуркач (14) – с Лоренцо Музетти.

В первой четверти действующий чемпион Новак Джокович (1) стартует матчем против Джека Дрэйпера (WC), а российский №2 Андрей Рублев (5) встретится с Федерико Дельбонисом.

Во вторую четверть попали Стефанос Циципас (3), который поборется с Фрэнсисом Тиафу, и двукратный чемпион Энди Маррей (WC), соперником которого в первом круге станет Николоз Басилашвили (24).

В этой четверти в первом круге Карен Хачанов (25) поборется с Маккензи Макдональдом. Кроме того, в первом круге встретятся Роберто Баутиста-Агут и Джон Миллман, а также Денис Шаповалов (10) и Филипп Кольшрайбер.

В третьей четверти Александр Зверев (4) стартует матчем против Тэллона Грикспора. В его четверть из топ-10 попал Маттео Берреттини (8), которого в первом круге ждет встреча с Гидо Пельей.

В этой же четверти Аслан Карацев (20) поборется с Жереми Шарди, а Кеи Нисикори – с Алексеем Попыриным.

Полностью сетка здесь.

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