Число болельщиков «Ф-1» достигнет 1 млрд в 2022-м. Россия – одна из ключевых стран роста (Nielsen Sports)

Аналитическая компания Nielsen Sports выпустила прогноз, согласно которому число болельщиков «Формулы-1» в 2022 году достигнет одного миллиарда.

Компания наблюдает существенное повышение интереса к «Ф-1» среди людей в возрасте от 16 до 35 лет – на их долю приходится 77 процентов роста. Также отмечается роль сериала Drive to Survive от Netflix и гонщиков, активно пользующихся соцсетями (к примеру, ), в привлечении молодой аудитории. Основываясь на месячном приросте количества фанатов на основных рынках в 1,1 процента, Nielsen Sports делает вывод о том, что отметка в один миллиард болельщиков будет достигнута в апреле 2022 года.

Согласно отчету, Россия является одной из десяти ключевых стран, где число фанатов стремительно растет. В список также попали Бразилия, Китай, Франция, Германия, Италия, Южная Корея, Испания, Великобритания и США. В этом году Россию в «Ф-1» будет представлять .

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