Зарплаты гонщиков «Ф-1» с 2023 года будут ограничены 30 млн долларов (Daily Mail)

Боссы команд «Формулы-1» договорились ограничить зарплаты пилотов «Формулы-1» с 2023 года – максимальная сумма будет достигать 30 миллионов долларов в год, сообщает Daily Mail.

Этот шаг связан с общим курсом по сокращению расходов в чемпионате мира и введению ограничения бюджетов.

Решение руководителей команд может ускорить переговоры с по новому контракту. В настоящий момент спортсмен зарабатывает 45,5 млн долларов в год, но рассчитывает увеличить гонорар до 52 млн.

У Хэмилтона есть возможность получать желаемую сумму даже после 2023 года, но только в том случае, если он успеет заключить контракт с немецкой командой до ратификации соглашения по введению верхней границы зарплат. В противном же случае его доходы с 2023 года резко сократятся.

Хэмилтон побил рекорд Шумахера по победам. Теперь у Льюиса – больше всех выигранных Гран-при в истории «Формулы-1»

Льюис Хэмилтон – главный рекордсмен «Ф-1», но великий ли он? Главные мысли из нашего подкаста – теперь текстом