Владельцы «Формулы-1» показали новый официальный логотип гоночной серии.

По словам коммерческого директора «Ф-1» Шона Братчеса, старый логотип не подходил ни современному цифровому дизайну гоночной серии, который появится в следующем году, ни с точки зрения мерчендайзинга.

Кроме того, владельцы чемпионата хотели, чтобы логотип был простым и узнаваемым.

After an amazing season – a new #F1 era awaits



Our greatest races are ahead of us

#Unleash2018 pic.twitter.com/1g0KSjeVhj