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    «Формула-1» представила новый логотип

    Теги видео фото Формула-1

    Владельцы «Формулы-1» показали новый официальный логотип гоночной серии.

    По словам коммерческого директора «Ф-1» Шона Братчеса, старый логотип не подходил ни современному цифровому дизайну гоночной серии, который появится в следующем году, ни с точки зрения мерчендайзинга.

    Кроме того, владельцы чемпионата хотели, чтобы логотип был простым и узнаваемым.

    Иллюстрация: твиттер «Формулы-1»

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