«Формула-1» представила новый логотип
Владельцы «Формулы-1» показали новый официальный логотип гоночной серии.
По словам коммерческого директора «Ф-1» Шона Братчеса, старый логотип не подходил ни современному цифровому дизайну гоночной серии, который появится в следующем году, ни с точки зрения мерчендайзинга.
Кроме того, владельцы чемпионата хотели, чтобы логотип был простым и узнаваемым.
After an amazing season – a new #F1 era awaits— Formula 1 (@F1) 26 ноября 2017 г.
Our greatest races are ahead of us
#Unleash2018 pic.twitter.com/1g0KSjeVhj
Иллюстрация: твиттер «Формулы-1»
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