Легкоатлет Чипизубов о турнире в Нигере: «Очень приятно было выступать под флагом России и в форме сборной. Мы испытывали чувство гордости за страну»

Легкоатлет Антон Чипизубов рассказал, чем ему запомнился турнир в Нигере.

3 августа в Ниамее, столице Нигера, проходил международный Кубок Сахель . Россиянин Чипизубов занял второе место в забеге на 5000 метров, победил нигериец Усман Сейду.

«В Африке было очень жарко, выходишь из номера, где кондиционер, и все, в коридоре уже духота, ты будто в баню зашел. Это надо описывать матом, было тяжело, но ничего, мы потерпели.

Там меня обогнали, но ничего страшного, это был мой первый международный опыт, еще и на другом континенте, где живет вся мировая элита бегунов на выносливость. Поэтому это было классно, поездка очень хорошая вышла.

День думал, [ехать ли на турнир], потому что это Африка, немного страшно. Я взвесил все за и против, понял, что в Африку сам, скорее всего, я никогда не полечу. А здесь есть возможность представить нашу страну, и я решил ехать.

Очень приятно было выступать под флагом РФ и в форме сборной России. Там двое наших ребят золото выиграли, и когда в честь их звучал российский гимн, было очень приятно его слышать. Очень торжественно все получилось, мы испытывали чувство гордости за свою страну.

За второе место я получил около 250 тысяч западноафриканских франков, около 71 тысяч рублей, если перевести на наши деньги. Опыт международный приобрел, в Африке побывал и денег заработал, все хорошо.

Не успел, конечно, к чемпионату России подготовиться должным образом. Четыре дня между стартами – это, конечно, мало. Тем более что я не бегал два дня. Но в Казани по бегу я ощущал себя в рабочем состоянии. Поэтому я собой доволен», – рассказал Чипизубов, который на чемпионате России стал девятым в беге на 5000 метров.