Юрий Борзаковский: «Люткенхаус может побить мировой рекорд на 800 м. У него классные перспективы, последний круг – просто сумасшедшие секунды»

Юрий Борзаковский назвал бегуна, который сможет побить рекорд мира на 800 м.

Ранее, в рамках американского отбора на чемпионат мира, 16-летний Купер Люткенхаус пробежал дистанцию за 1 минуту 42,27 секунды. Это быстрее рекорда России, который принадлежит олимпийскому чемпиону Борзаковскому.

Действующий мировой рекорд установлен кенийцем Давидом Рудишей (1.40,91).

– Люткенхаус уже выглядит сформировавшимся. Есть те, кто поздно раскрываются, а есть акселераты. У нас тоже такие бывали. Просто далеко не всегда ребята, которые быстро дают результат, во взрослом возрасте могут его повторить. Может, это тот самый случай.

Хотя выглядит так, что у Купера классные перспективы. Последний круг – просто сумасшедшие секунды (раскладка: 50,66 + 51,61, а последние 100 м – 12,48, – Спортс’‘). Если он продолжит добавлять,то может поменять даже 1.40.

– Ты веришь, что выбежать из 1.40 реально?

– Это случится. И я в свое время мог бежать близко к этому, но мы выбрали иной подход к тренировочному процессу – на первый план поставили долголетие в спорте. Можно было форсировать форму, выжать все в один олимпийский сезон, пытаться штурмовать рекорд мира, но мы решили, что лучше бегать долго. И если посмотрите, у меня все бега были чисто на выигрыш.

– Минус 3 секунды с лички (у Люткенхауса) – такое вообще бывает?

– Бывает. Я даже по себе могу сказать. В свое время бегал с юниорами – одни результаты, но потом встал со взрослыми – и сразу спрогрессировал с 1.50 на 1.47. У меня на Всемирных юношеских играх-1998 было 1.47,71, а за год до этого я показывал 1.53. Мышцы окрепли – и сразу как такой лосенок стал. Силы появляются, связки и суставы крепнут – и ты бежишь.

– 16-летний пацан-ноунейм пробежал быстрее, чем ты когда-либо в жизни. Неужели вообще не удивляет?

– Да я только рад, что в мире на моей дистанции появляются такие люди! Прекрасно понимаю, что когда я бежал 1.42,47 – это был не предел. Даже тот рекордный забег включите – я на последних 10 метрах бросил. И мне тренер потом сказал, что мог бы доработать – еще на 0,2 было бы быстрее. Но тогда цель была только выигрывать, без форсажа.

Сейчас бегут быстрее. Плюс конкурентная среда. Раньше было 1-2 лидера, а сейчас – человек 10 на уровне 1.42-1.43. Это толкает остальных. Плюс у молодого голова еще не думает полноценно. Он ни о чем не задумывается, просто бежит на всю. У него нет рамок, ему нечего бояться. С возрастом будет сложнее. Но парень хороший. Он может побить мировой рекорд. Тем более технологии не стоят на месте. Та же карбоновая обувь, которая толкает тебя. 

– Экс-рекордсмен России на 100 м Николай Юшманов считает, что в нынешних условиях бежал бы 9,70. А про Болта говорят, что в карбоных шиповках он летел бы 9,40. Прибавка реально настолько существенная?

– Реально! Я пробовал. Обувь толкает – и ты это физически чувствуешь. Если брать 800 м, прибавка – 1,5 секунды точно. То есть у меня, образно, был бы результат под мировой рекорд Рудиши.

Так что мировой рекорд – вопрос времени. Сейчас финалы «Бриллиантовой лиги» закрывают по 1.42. Был бы я моложе – с таким удовольствием вписался бы в эту компанию. Самому интересно, куда бы мог выйти при такой космической конкуренции и технологиях, – рассказал Борзаковский в интервью Спортсу’’.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
