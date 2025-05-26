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Михаил Дегтярев: «1,27 миллиарда рублей ежегодно направляется на подготовку спортивного резерва»

На подготовку спортивного резерва ежегодно тратится 1,27 млрд рублей.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«1,27 миллиарда рублей ежегодно направляется на подготовку спортивного резерва — это и инвентарь, и поездки на соревнования, и оснащение спортшкол, и поддержка специалистов, в том числе в наших исторических регионах, вернувшихся в состав России.

Мы обеспечиваем устойчивую работу всей системы подготовки, охватывающей 4,5 тысячи организаций и более 2 миллионов юных спортсменов. Это прямая инвестиция в развитие наших национальных сборных по 111 видам спорта и долгосрочная стратегия по укреплению спортивного суверенитета России.

В марте 2025 года мы официально запретили взимание стартовых взносов за участие детей до 18 лет в официальных соревнованиях. Все регионы проинформированы о недопустимости подобных практик.

Наша задача — сделать так, чтобы спорт оставался доступным для всех, независимо от уровня дохода семьи.

Мы также продолжаем развивать безвозмездные формы занятий и расширяем перечень массовых видов спорта, не требующих дорогостоящей экипировки и сложной инфраструктуры, — приводит слова Дегтярева пресс‑служба Минспорта.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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Министерство спорта России
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