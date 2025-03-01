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Арман Дюплантис установил свой 11-й мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,27 м

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 11-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На соревнованиях All Star Perche в Клермон-Ферране (Франция) Дюплантис преодолел планку на высоте 6 метров 27 сантиметров.

Швед обновил свой же рекорд, установленный в августе прошлого года на этапе Бриллиантовой лиги (6,26 м).

Дюплантису 25 лет, он двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Вы выбрали Дюплантиса спортсменом года. У него действительно сезон мечты!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАрман Дюплантис
прыжки с шестом
logoсборная Швеции
рекорды
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