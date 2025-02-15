Прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл турнир в Берлине с результатом 6,10 м.

ISTAF Indoor 2025 Берлин, Германия Мужчины Прыжки с шестом 1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10 м 2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,94 3. Олег Зерникель (Германия) – 5,70 Вы выбрали Дюплантиса спортсменом года. У него действительно сезон мечты!