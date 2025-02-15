Арман Дюплантис выиграл турнир в Берлине с результатом 6,10 м
Прыгун с шестом Арман Дюплантис выиграл турнир в Берлине с результатом 6,10 м.
ISTAF Indoor 2025
Берлин, Германия
Мужчины
Прыжки с шестом
1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10 м
2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,94
3. Олег Зерникель (Германия) – 5,70
Вы выбрали Дюплантиса спортсменом года. У него действительно сезон мечты!
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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