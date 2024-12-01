Хассан и Тебого стали легкоатлетами года по версии World Athletics

Сифан Хассан и Летсиле Тебого стали легкоатлетами года по версии World Athletics.

Представительница Нидерландов Сифан Хассан на Олимпиаде-2024 выиграла золото в марафоне. Всего на ее счету три золотых медали Игр, в Токио-2020 она была первой на 5000 и 10000 м.

Также Хассан признана лучшей легкоатлеткой в дисциплинах, проводимых за пределами стадиона. У мужчин в аналогичной категории победил олимпийский чемпион Парижа-2024 в марафоне эфиопец Тамират Тола.

Ботсванский спринтер Летсиле Тебого на Играх в Париже взял золото на 200 м и серебро в эстафете 4х400 м. Помимо победы в номинации «Легкоатлет года», он был признан лучшим легкоатлетом в беговых дисциплинах. У женщин в этой номинации победила американка Сидни Маклафлин-Леврон, которая в Париже взяла золото в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4х400 м.

Лучшими легкоатлетами в технических дисциплинах стали прыгун с шестом швед Арман Дюплантис и прыгунья в высоту украинка Ярослава Магучих – оба в прошедшем сезоне победили на Олимпийских играх и установили мировые рекорды.