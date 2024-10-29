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Генсек Международной ассоциации дружбы: «Спорт в 2024 году не тот, что был 50 лет назад. Сегодня это вопрос, представляющий интерес для политиков»

Генсек Международной ассоциации дружбы высказался о влиянии политики на спорт.

Генеральным секретарем Международной ассоциации дружбы (IFA) является Жером Вальке, бывший генсек ФИФА. 

— Спорт — это дорога для возможностей и сближения народов. Вас сильно злили высказывания спортивных чиновников из МОК и других организаций, что Игры дружбы — это политический проект России?

— Мне кажется, все зашло слишком далеко, и были заявления, которые были вовсе не нужны. Понимаю, если бы они были сделаны сгоряча или в устной форме между нами. Но вместо того, чтобы промолчать, люди начали публиковать пресс-релизы, которые были порой очень резкими, переходили границы.

Я прекрасно понимаю разочарование, которое вы можете испытывать в отношении мира спорта и ощущения, что, как мы всегда говорим, спорт должен быть независим от политики, должен свободно решать, чего он хочет. Но это не так. Сегодня спорт стал важным инструментом для стран в их продвижении на международной арене. Мы слышали слова министра спорта Венесуэлы о том, что страна использует спорт для создания политической связи с другими государствами.

Спорт в 2024 году — это не тот мир спорта, который был у нас 50 лет назад. Спорт сегодня — это вопрос, представляющий интерес для политиков. И когда вы организуете чемпионат мира или когда ведете процесс подачи заявок на чемпионат мира или на Олимпийские игры, на любые крупные мероприятия, это вовлекает страну на федеральном и правительственном уровне, — сказал Вальке. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Политика
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Игры дружбы
Международная ассоциация дружбы
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