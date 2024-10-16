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Победительница Московского марафона Морозова: «Я не состою в сборной России. Не вижу для себя больших плюсов от профессионального статуса»

Бегунья Морозова объяснила, почему не видит плюсов от профессионального статуса.

13 октября Александра Морозова стала победительницей Московского марафона. Она выступала в статусе любителя. 

— Не могли бы вы рассказать о вашем статусе? Вы же выступаете в качестве любителя, не входя в состав сборной России.

— Сейчас все эти понятия уже потихоньку расплываются. Если мы говорим про официальные старты, то я не состою в сборной России и не числюсь ни в каких государственных органах. Поэтому я не могу представлять страну на таких официальных стартах, как чемпионаты мира, чемпионаты Европы и Олимпийские игры. У меня любительский статус, я просто участвую в забегах. Изначально у меня и не было задачи выходить на масштабные турниры, просто мой уровень не позволял мне попасть в сборную страны.

Потом в 2015 году началась история с отстранением нашей сборной от международных стартов, поэтому мне уже не хотелось попадать в национальную команду. Я решила, что мой путь будет такой, ведь мне хочется выезжать за границу, путешествовать и соревноваться на международном уровне. Думаю, что для меня этот вариант будет оптимальный. Тем более что я не вижу для себя каких-то больших плюсов от профессионального статуса. К тому же я специализируюсь на ультрадистанциях. В общем, остаюсь в таком статусе, в котором мне привычно.

— Вы ощущаете отсутствие государственного финансирования или это не сильно сказывается на вашей карьере?

— Конечно, всегда хочется получать зарплату за свою работу. Но, раз я не принадлежу ни к какой структуре, значит, это мой путь. Как вариант, можно искать частных спонсоров, представлять какой-то бренд, это тоже один из способов существования. Если хорошо выступаешь, то призовые тоже помогают.

— Сейчас многие осуждают спортсменов за выступления под нейтральным флагом. Считаете это неправильным?

— Я не согласна с этой историей. Проще отказаться от всего и сидеть дома, только кому от этого будет лучше? Точно не нам, зато те, кто не хочет видеть нас на соревнованиях, наверное, порадуются, что не составляем никакую конкуренцию.

— Лично вам разве не важно, под каким флагом выступать?

— Я в любом случае выступаю за Россию. То есть я заявляюсь на забег так же, как и любой спортсмен, и при регистрации указываю Россию как свою страну. Другое дело, что сейчас некоторые организаторы в целях своей безопасности просто исключают наши флаги из протоколов. По факту это не несет никакой большой смысловой нагрузки: все знают, что ты участник из России, когда ты регистрируешься с российским паспортом. Я не представляю страну только на официальных стартах, например, не могу сама поехать на чемпионат мира, ведь я не в составе сборной страны. Но сейчас Россию не допускают на международные турниры, соответственно, не только я не могу попасть туда, но и любой другой человек, который находится в национальной команде, – сказала Морозова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Бег
logoсборная России жен
Московский марафон
logoСпорт-Экспресс
Александра Морозова
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