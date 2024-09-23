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  • Паралимпиец Торсунов о том, что его оскорбил украинский атлет: «Меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают»
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Паралимпиец Торсунов о том, что его оскорбил украинский атлет: «Меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают»

Российский паралимпиец ответил украинцу на оскорбление после Игр-2024 в Париже.

На Паралимпиаде в столице Франции россиянин Евгений Торсунов выиграл золото в прыжках в длину. Украинец Александр Литвиненко стал третьим и после соревнований оскорбил соперника: «Скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению».

«В Париже иностранные спортсмены относились к нам дружелюбно. Волонтеры приветствовали нас, здоровались с нами на русском языке. Единственный негативный момент за всю Паралимпиаду – это слова украинца Александра Литвиненко в мой адрес.

Я не воспринял эти слова серьезно, меня это не задело. Думаю, ему приходится сейчас говорить так, его вынуждают. Конечно, со спортивной точки зрения он поступил некрасиво, соперники в любом случае должны уважать друг друга. Мы же все равно одна большая семья.

Вот вам пример. В 2019 году на чемпионате мира я выиграл золото в прыжках в длину, а Литвиненко – бронзу. И тогда мы вместе с ним как ни в чем не бывало фотографировались на пьедестале, обнимались с национальными флагами. Все было замечательно», – рассказал Торсунов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
прыжки в длину
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная Украины
дискриминация
Евгений Торсунов
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