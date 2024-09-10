Panasonic не будет продлевать спонсорское соглашение с МОК
Компания Panasonic прекратит спонсорство Олимпийских игр.
Японский производитель бытовой техники и электроники заявил, что не будет продлевать спонсорское соглашение с Международным олимпийским комитетом (МОК) после истечения текущего контракта в декабре.
Компания Panasonic была официальным партнером Олимпийских игр с 1987 года.
«После обширных консультаций с МОК стороны согласились не продлевать соглашение о партнерстве», – пояснили в Panasonic.
«МОК понимает и полностью уважает тот факт, что Panasonic Group вынуждена адаптировать свою бизнес-стратегию. Так что партнерство завершается в уважительной и дружественной манере», – сказал президент МОК Томас Бах.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Inside the Games
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