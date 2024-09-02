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Мария Ласицкене: «Я училась в школе хорошо, старалась быть прилежной ученицей. Ходила туда с удовольствием»

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене вспомнила школьные годы

«Я училась в школе хорошо, старалась быть прилежной ученицей, у нас был прекрасный класс, прекрасные учителя. В школу я ходила с удовольствием и сейчас с теплотой вспоминаю те годы.

Что касается любимого предмета, то мне кроме физкультуры очень нравилась биология, еще историю очень любила. Но что касается математики, то это не про меня, хотя нелюбимых предметов не было на самом деле, потому что все учителя стремились привить нам любовь к знаниям.

После 9-го класса, когда я начала выступать на международных соревнованиях и ездила на тренировочные сборы, мне достаточно часто приходилось пропускать занятия. И учителя с пониманием относились к моему отсутствию, они мне давали задания, которые я всегда сдавала, когда возвращалась домой.

Школа меня всегда поддерживала, да и сейчас поддерживает, за что я всем очень благодарна. Я никогда не прогуливала уроки, пропускала их только из-за соревнований или сборов», – сказала Ласицкене.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoсборная России жен
прыжки в высоту
logoМария Ласицкене
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